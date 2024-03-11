В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту контрабанды леса на сумму 77 миллионов рублей

Правоохранительные органы в Приморье остановили контрабанду лесоматериалов

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов в особо крупных размерах. Общая стоимость нелегально перемещенной древесины превысила 77 миллионов рублей.

Фото: МВД РФ

По данным следствия, злоумышленники незаконно вывезли за пределы России более 100 тысяч кубометров лесоматериалов. В частности, было выявлено незаконное перемещение 5 тысяч кубометров березы и осины.

Ущерб от преступных действий составил свыше 77 миллионов рублей. Правоохранительные органы предотвратили планируемую контрабанду еще более 100 тысяч кубометров древесины.

С 2021 года в Приморье удалось значительно сократить ущерб от незаконных рубок. По данным правительства региона, он уменьшился более чем в шесть раз.