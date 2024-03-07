В Барнауле водитель сбил десятилетнего мальчика и откупился от него конфетами

Водитель сбил школьника и откупился от него конфетами

В городе Барнаул водитель Lexus сбил мальчика, которому было 10 лет. После этого он решил откупиться от школьника сладостями.

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ДТП совершено на улице Кутузова. Очевидцы сообщают, что ребенок в это время шел по пешеходному переходу, а автомобилист не успел вовремя остановить транспорт. Водитель вышел из салона машины, осмотрел мальчика, а потом просто дал ему конфеты и уехал с места ДТП.

Сам школьник пошел дальше на тренировку. Уже придя домой, он рассказал своим родителям, что его сегодня "чуть-чуть сбила машина". Обеспокоенные взрослые сразу повезли ребенка в больницу, где ему оказали помощь. Водителя Lexus нашла полиция.