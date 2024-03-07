Мирный житель пострадал от мины а Херсонской области

Мужчина подорвался на мине в городе Голая Пристань

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Голая Пристань Херсонской области от мины серьезно пострадал мужчина. Об этом стало известно из поста главы правительства региона Андрея Алексеенко в Telegram-канале.

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По его словам, на мине подорвался мирный житель, который занимался ремонтом на электросетях.

"В Голой Пристани при выполнении ремонтных работ на электросетях серьезно пострадал электромонтер. Он наступил на мину "лепесток". На земле рассмотреть ее в мусоре порой очень непросто",— уточнил глава правительства Херсонской области.

Известно, что электромонтер "отделался" множественными осколочными ранениями конечностей, но в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Алексеенко напомнил жителям области, что при передвижении в городах и поселках 15-километровой зоны необходимо придерживаться осторожности.

"Причем опасность для мирных людей и машин по-прежнему представляют не только удары дронов, но и мины разных типов, которыми нацисты хаотично минируют мирные кварталы", — написал он.

По словам чиновника, жителям нужно обращать внимание, на что они наступают даже в собственном дворе дома и прислушиваться к звукам беспилотников.