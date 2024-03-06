Петербурженка пересылала наркотики через маркетплейс

В Санкт-Петербурге раскрыли схему доставки наркотиков через Ozon

В Санкт-Петербурге сотрудники ГУНК МВД Росси задержали девушку, которая распространяла наркотики через Ozon, сообщает "МВД-Медиа".

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Ранее 24 февраля две посылки с наркотиками весом в 200 грамм обнаружили сотрудники сортировочного центра на Софийской улице. Товар не был принят на склад и не поступил в продажу. Сотрудники незамедлительно вызвали полицейских и передали им находку.

В результате была задержана жительница Петербурга. На складе правоохранители изъяли еще 123 коробки с амфетамином, а дома у владелицы товара оперативники обнаружили 57 посылок, готовых к отправке в Москву, Псков, Казань и Краснодар. Уже отправленные посылки были впоследствии изъяты с пунктов выдачи в Московской области.

По информации следствия, девушка находила покупателей в онлайн-магазине в даркнете, а на Ozon поставляла мелкие безделушки, в которых и упаковывала наркотики.