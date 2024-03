Петербурженка пересылала наркотики через маркетплейс

В Санкт-Петербурге сотрудники ГУНК МВД Росси задержали девушку, которая распространяла наркотики через Ozon, сообщает "МВД-Медиа".

