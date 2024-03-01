В центре польского Щецина легковая машина протаранила толпу людей и уехала. 12 человек тяжело ранены

Польские СМИ: В Щецине легковой автомобиль въехал в толпу людей и скрылся

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Легковой автомобиль протаранил толпу людей в Польше и скрылся с места происшествия, сообщает польский телеканал TVP.

Фото: wikimedia.org by SuperTank17 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Инцидент произошел на площади Родла в центре польского города Щецин. Машина на большой скорости влетела в толпу и уехала. В результате наезда минимум 12 человек получили тяжелые травмы.

На месте происшествия работают скорая помощь и полиция. Поиски водителя ведутся.

Ранее в Херсонской области трое человек погибли при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль.