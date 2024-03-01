В центре польского Щецина легковая машина протаранила толпу людей и уехала. 12 человек тяжело ранены

Легковой автомобиль протаранил толпу людей в Польше и скрылся с места происшествия, сообщает польский телеканал TVP.
Инцидент произошел на площади Родла в центре польского города Щецин. Машина на большой скорости влетела в толпу и уехала. В результате наезда минимум 12 человек получили тяжелые травмы.
На месте происшествия работают скорая помощь и полиция. Поиски водителя ведутся.
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