Украинский беспилотник атаковал автомобиль под Херсоном, в результате чего погибли три человека, сообщил Сальдо

В Херсонской области три человека погибли при атаке украинского беспилотника

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели трёх местных жителей в результате атаки украинского БПЛА. Об этом чиновник написал в своём телеграм-канале.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Трагический инцидент произошёл в селе Малая Кардашинка. Дрон был нацелен на автомобиль. В результате взрыва три человека погибли, заявил Сальдо.

Помимо этой атаки, накануне другой беспилотник взорвал фермерскую машину. В этом случае два человека получили ранения, но выжили, добавил глава региона.

Сальдо обвинил украинских военных в намеренных атаках на мирное население. Он назвал случившееся актами терроризма и подлой местью со стороны Киева за то, что жители области решили присоединиться к РФ.

Кроме того, губернатор охарактеризовал атаки на гражданских как военные преступления, и пообещал, что выжившие военнослужащие Украины обязательно ответят за них по закону.

Напомним, ранее сегодня Владимир Сальдо заявил, что херсонские партизаны успешно борются с ВСУ. В частности, им удалось ликвидировать нескольких высокопоставленных офицеров украинской армии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.