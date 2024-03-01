Украинский беспилотник атаковал автомобиль под Херсоном, в результате чего погибли три человека, сообщил Сальдо

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели трёх местных жителей в результате атаки украинского БПЛА. Об этом чиновник написал в своём телеграм-канале.
Трагический инцидент произошёл в селе Малая Кардашинка. Дрон был нацелен на автомобиль. В результате взрыва три человека погибли, заявил Сальдо.
Помимо этой атаки, накануне другой беспилотник взорвал фермерскую машину. В этом случае два человека получили ранения, но выжили, добавил глава региона.
Сальдо обвинил украинских военных в намеренных атаках на мирное население. Он назвал случившееся актами терроризма и подлой местью со стороны Киева за то, что жители области решили присоединиться к РФ.
Кроме того, губернатор охарактеризовал атаки на гражданских как военные преступления, и пообещал, что выжившие военнослужащие Украины обязательно ответят за них по закону.
Напомним, ранее сегодня Владимир Сальдо заявил, что херсонские партизаны успешно борются с ВСУ. В частности, им удалось ликвидировать нескольких высокопоставленных офицеров украинской армии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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