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В Подмосковье подросток умер от взрыва мобильного телефона

Происшествия

В Подмосковье 17-летний парень был найден мёртвым в своей постели. При осмотре сцены происшествия стало ясно, что лицо и руки погибшего были обожжены, а рядом лежал расплавленный мобильный телефон. Что произошло с молодым человеком, как связаны разорванный провод для зарядки и стоит ли беспокоиться о гаджетах - выясняют сейчас силовики. 

В Подмосковье подросток умер от взрыва мобильного телефона
Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Событие произошло ночью в квартире жилого дома в поселке Зеленый в городе Старая Купавна под Ногинском. Утром 28 февраля бабушка заглянула в комнату своего внука, чтобы убедиться, что он проснулся, и обнаружила его бездыханное тело.

По данным прокуратуры Московской области, лицо, плечо и руки парня были обожжены, а рядом лежал расплавленный телефон. Пенсионерка вызвала полицию. На место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета для расследования случившегося.

По информации из СМИ, молодой человек мог умереть от удара электричеством. Похоже, что вечером парень разговаривал со своей девушкой по телефону, который находился на зарядке. При этом кабель был повреждён и заклеен изолентой.

По словам девушки, в какой-то момент её парень вскрикнул, и связь оборвалась. После этого она не смогла дозвониться до него.

В пресс-службе Следственного управления СКР по Московской области сообщили, что проводится предварительное расследование происшествия, в ходе которого будут выяснена причина и все обстоятельства случившегося. Результаты расследования будут переданы в Ногинскую городскую прокуратуру.

Там также проверят, соблюдали ли родственники погибшего законы о несовершеннолетних, и оценят, насколько родители парня выполняли свои обязанности.

Ситуация с 17-летним парнем является трагической случайностью, и нет необходимости опасаться использования мобильных телефонов из-за этого. Об этом заявил техноблогер и IT-аналитик Сергей Вильянов в интервью для aif. ru.

"Не стоит бояться. Если бы использование мобильных телефонов на зарядке было так опасно, мы бы сталкивались с подобными случаями ежедневно, а не раз в год. Если вы используете оригинальные зарядные устройства и телефоны известных брендов, вероятность подобного события стремится к нулю", — подчеркнул эксперт.

Однако причина произошедшего и причины взрыва телефона остаются неясными.

"Предположить, что произошло, довольно сложно. Если я правильно понял, кабель или зарядное устройство были повреждены и заклеены изолентой, что указывает на то, что с устройством было что-то не в порядке изначально. Мы не знаем, был ли у парня качественный телефон, или в нем были заменены батарея или другие компоненты неквалифицированным образом. Возможных причин много. Могла быть некачественная проводка, отсутствие заземления. Без осмотра аппарата сложно сказать", — пояснил Вильянов.

Эксперт также отметил, что телефоны могут представлять опасность, если подходить к выбору кабелей и аккумуляторов несерьёзно. Он призвал не покупать дешёвые зарядные устройства в метро и уличных торговцев, сообщает aif.ru.

"Они используют небезопасные и ненадёжные компоненты. Хорошее зарядное устройство для телефона не может стоить дешевле 800-900 рублей. Важно помнить об этом и не экономить. Вопросы с электричеством серьёзны, и лучше избегать рисков", — подчеркнул специалист.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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