В Подмосковье подросток умер от взрыва мобильного телефона

В Подмосковье 17-летний парень был найден мёртвым в своей постели. При осмотре сцены происшествия стало ясно, что лицо и руки погибшего были обожжены, а рядом лежал расплавленный мобильный телефон. Что произошло с молодым человеком, как связаны разорванный провод для зарядки и стоит ли беспокоиться о гаджетах - выясняют сейчас силовики.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0