В понедельник, 5 февраля, на улице Артема в Стерлитамаке произошел инцидент, когда неизвестный мужчина попытался похитить девочку прямо во дворе жилого дома.
Девочка была спасена благодаря вмешательству своего старшего брата, который вырвал ее из рук злоумышленника. Полиция ведет розыск мужчины, опрашивает очевидцев и изучает записи с камер видеонаблюдения. Об этом сообщает mkset.ru.
Представители МВД по Республике Башкортостан заявили, что будет принято процессуальное решение по данному случаю.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.