Мужчина пытался похитить девочку в подъезде: ее спас отважный брат

Попытка похищения: старший брат спас девочку в Стерлитамаке

В понедельник, 5 февраля, на улице Артема в Стерлитамаке произошел инцидент, когда неизвестный мужчина попытался похитить девочку прямо во дворе жилого дома.

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Девочка была спасена благодаря вмешательству своего старшего брата, который вырвал ее из рук злоумышленника. Полиция ведет розыск мужчины, опрашивает очевидцев и изучает записи с камер видеонаблюдения. Об этом сообщает mkset.ru.

Представители МВД по Республике Башкортостан заявили, что будет принято процессуальное решение по данному случаю.