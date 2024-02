Мужчина пытался похитить девочку в подъезде: ее спас отважный брат

В понедельник, 5 февраля, на улице Артема в Стерлитамаке произошел инцидент, когда неизвестный мужчина попытался похитить девочку прямо во дворе жилого дома.

Фото: openverse by European Cyclists' Federation is licensed under CC BY 2.0.