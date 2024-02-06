В турецком МВД раскрыли, кто напал на здание суда в Стамбуле

Два человека открыли огонь по зданию суда в Стамбуле, пятеро пострадали

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На здание суда в Стамбуле совершили вооружённое нападение члены партии DHKP-C, признанной в стране террористической, передаёт ТАСС, ссылаясь на турецкое МВД.

Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X* уточнил, что 5 человек, в том числе 3 полицейских, получили ранения.

"Сегодня было совершено нападение на КПП у здания стамбульского суда в Чаглаяне. Нападавшие: женщина и мужчина, ликвидированы”, — добавил он.

Здание суда оцеплено полицией, входы и выходы закрыты, приняты повышенные меры безопасности. Вокруг здания дежурят сотрудники правоохранительных органов. Канал CNN Turk пояснил, что главный прокурор Стамбула Шабан Йылмаз и заместители генерального прокурора проводят расследование на месте происшествия.

Это уже не первый инцидент со стрельбой в Стамбуле в этом году. 28 января там произошло нападение на церковь. В результате инцидента погиб один человек. Всего полиция задержала 47 человек.

* — бывшая Twitter, заблокированная в РФ.