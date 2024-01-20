Хлеб со стеклом: чем кормят школьников в Нижнем Тагиле

В горно-металлургической средней общеобразовательной школе Нижнего Тагила 19 января произошел неприятный инцидент: первоклассники обнаружили в хлебе, поданном в школьной столовой, битое стекло.
Эксперты выясняют, как опасные осколки могли попасть в продукцию предприятия "Тагилхлеб". Пятеро детей нашли осколки в хлебе, один из них получил порез языка. Школьники были направлены к медсестре, но никто из них не проглотил стекло. Управление образования проводит расследование инцидента и проверяет другие школы в городе. Об этом сообщает "Царьград".
Мэр города Владислав Пинаев контролирует ситуацию.
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