Использовал велосипеда для сбора данных: в Крыму задержали предателя

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В Крыму арестовали велосипедиста за сбор информации о стратегически важных объектах

1:02
Происшествия

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым выявили в социальных сетях пользователя, который собирал информацию о стратегически важных объектах на территории Крыма и публиковал ее в проукраинских пабликах. Гражданин, передвигавшийся на велосипеде и осуществлявший фото и видеосъемку вблизи стратегических объектов, был выявлен и задержан. Об это сообщают argumenti.ru.

В Крыму арестовали велосипедиста за сбор информации о стратегически важных объектах
Фото: wikimedia.org by Юровский Александр is licensed under CC BY-SA 4.0

28-летний житель Симферопольского района проходил оперативное наблюдение, в результате которого были обнаружены и изъяты несколько мобильных телефонов, мини-камеры для удалённого наблюдения, компьютерная техника с запрещённым контентом, флеш-накопители, предметы, похожие на самодельные беспилотные аппараты и детали к ним, а также взрывчатые вещества, включая тротил, и предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство.

Мужчине предъявлены обвинения в сборе информации о стратегически важных объектах и хранении взрывчатых веществ. Он находится под арестом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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