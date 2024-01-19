Использовал велосипеда для сбора данных: в Крыму задержали предателя

В Крыму арестовали велосипедиста за сбор информации о стратегически важных объектах

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым выявили в социальных сетях пользователя, который собирал информацию о стратегически важных объектах на территории Крыма и публиковал ее в проукраинских пабликах. Гражданин, передвигавшийся на велосипеде и осуществлявший фото и видеосъемку вблизи стратегических объектов, был выявлен и задержан. Об это сообщают argumenti.ru.

Фото: wikimedia.org by Юровский Александр is licensed under CC BY-SA 4.0

28-летний житель Симферопольского района проходил оперативное наблюдение, в результате которого были обнаружены и изъяты несколько мобильных телефонов, мини-камеры для удалённого наблюдения, компьютерная техника с запрещённым контентом, флеш-накопители, предметы, похожие на самодельные беспилотные аппараты и детали к ним, а также взрывчатые вещества, включая тротил, и предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство.

Мужчине предъявлены обвинения в сборе информации о стратегически важных объектах и хранении взрывчатых веществ. Он находится под арестом.