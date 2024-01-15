Участница "Фабрики звезд-6" Арина Рыженкова родила ребенка в туалете столичного кафе

Участница "Фабрики звезд-6" родила в туалете столичного кафе

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Арине Рыженковой не удалось задержаться на проекте "Фабрика звезд" — она покинула шестой сезон программы довольно скоро после старта. Кроме того, она не решилась монетизировать свою популярность. Сотрудники проекта утверждали, что певица не приветствует публичность.

Фото: Фото: фан-клуб «Фабрики звезд» во Вконтакте

Однако, накануне в Сети стали обсуждать странный инцидент, связанный с Ариной. Во время новогодних каникул, 3 января, в одном из кафе в столице произошел случай: 36-летняя женщина, оказавшаяся Ариной, вышла из женского туалета в окровавленном виде, с младенцем, завернутым в одежду. Персонал кафе вызвал полицию и скорую помощь.

По информации "Регнум", певица не сразу согласилась передать ребенка медикам. Впоследствии её уговорили отправиться в больницу, где направили на консультацию к психотерапевту. Но это был еще не конец истории. Через полторы недели Арина была госпитализирована с диагнозом коронавирус, хотя форма болезни была легкой, врачи решили оставить девушку на лечение.

travel vlog: улетела в Таиланд - зимний влог | Thailand vlog: отели, полет на самолете, путешествие