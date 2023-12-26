В кадетском корпусе Башкирии возбуждено уголовное дело после драки между учащимися

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ишимбае, в Башкирии, возбуждено уголовное дело в результате драки между двумя учащимися кадетского корпуса. 16-летний парень нанес тяжкий вред здоровью своему соседу по комнате, 15-летнему однокласснику.

Конфликт произошел после уроков, когда два кадета 9-го класса поссорились, и старший из них нанес несколько ударов в туловище своему сопернику. Пострадавшего пришлось госпитализировать в медицинское учреждение города Стерлитамака. Об этом сообщает mkset.ru.

Следственным отделом по Ишимбаю было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента, а также условий проживания и безопасности в кадетском корпусе. Правоохранители проводят следственные мероприятия, допрашивают подозреваемого, родителей и учителей, а руководство кадетского корпуса подвергнется правовой оценке.