Трагическая судьба предпринимателя из Дагестана: убийство в квартире из-за долгов

В 37 лет гражданин Азербайджана, Джабир, владелец магазина бытовой техники и посуды, был зверски убит в своей квартире в Хасавюрте.
Вернувшись из командировки из Дубая, он столкнулся с двумя людьми, с которыми обсуждал долги. Ссора переросла в драку, в ходе которой жену предпринимателя атаковали, она потеряла сознание.
Тело Джабира с оторванной губой было обнаружено в квартире. Полиция в настоящее время расследует происшествие и разыскивает нападавших.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.