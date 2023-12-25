Трагическая судьба предпринимателя из Дагестана: убийство в квартире из-за долгов

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В 37 лет гражданин Азербайджана, Джабир, владелец магазина бытовой техники и посуды, был зверски убит в своей квартире в Хасавюрте.

Фото: openverse by Ильяс Букаров is licensed under CC BY-SA 4.0

Вернувшись из командировки из Дубая, он столкнулся с двумя людьми, с которыми обсуждал долги. Ссора переросла в драку, в ходе которой жену предпринимателя атаковали, она потеряла сознание.

Тело Джабира с оторванной губой было обнаружено в квартире. Полиция в настоящее время расследует происшествие и разыскивает нападавших.