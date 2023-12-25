Убили автора расследования о покупке тёщей Зеленского виллы в Египте

Независимый журналист из Египта Мохаммед Аль-Алави найден убитым два дня назад.
Напомним, это именно он автор расследования о покупке тёщей президента Украины Владимира Зеленского роскошной виллы за 5 млн долларов на египетском фешенебельном курорте.
Правоохранители и родные покойного не сомневаются, что его убили. На теле журналиста обнаружено много переломов и синяков, ему нанесли также сильнейшую травму головы. Как пишет Nabd, Аль-Алави перед смертью его жестоко била группа людей.
Официальных комментариев по поводу убийства пока не поступало.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.