Убили автора расследования о покупке тёщей Зеленского виллы в Египте

Убит автор расследования о покупке тёщей Зеленского роскошной виллы на вип-курорте

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Независимый журналист из Египта Мохаммед Аль-Алави найден убитым два дня назад.

Фото: Openverse by archer10 (Dennis) is licensed under CC BY-SA 2.0

Напомним, это именно он автор расследования о покупке тёщей президента Украины Владимира Зеленского роскошной виллы за 5 млн долларов на египетском фешенебельном курорте.

Правоохранители и родные покойного не сомневаются, что его убили. На теле журналиста обнаружено много переломов и синяков, ему нанесли также сильнейшую травму головы. Как пишет Nabd, Аль-Алави перед смертью его жестоко била группа людей.

Официальных комментариев по поводу убийства пока не поступало.