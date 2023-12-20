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После проживания в хостеле Калининграда пара россиян вынесла телевизор

0:44
Происшествия

Снявшая номер в хостеле Калининграда пара россиян, выезжая из него, прихватила с собой телевизор.

После проживания в хостеле Калининграда пара россиян вынесла телевизор
Фото: Нейросеть Шедеврум

Как рассказали в УМВД России по региону, в хостел Гурьевского района города заселились 40-летний житель Калининграда со своей 33-летней девушкой. Проведя в хостеле некоторое время, пара выехала, но не с пустыми руками, а прихватив с собой гостиничный телевизор.

Мужчина заложил украденный из хостела телевизор в ломбард и потратил полученные за него 25 тысяч рублей на свои нужды.

Воры задержаны, в отношении них открыто уголовное дело. Теперь любителям гостиничных вещей светит срок до пяти лет лишения свободы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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