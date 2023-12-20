После проживания в хостеле Калининграда пара россиян вынесла телевизор

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Снявшая номер в хостеле Калининграда пара россиян, выезжая из него, прихватила с собой телевизор.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как рассказали в УМВД России по региону, в хостел Гурьевского района города заселились 40-летний житель Калининграда со своей 33-летней девушкой. Проведя в хостеле некоторое время, пара выехала, но не с пустыми руками, а прихватив с собой гостиничный телевизор.

Мужчина заложил украденный из хостела телевизор в ломбард и потратил полученные за него 25 тысяч рублей на свои нужды.

Воры задержаны, в отношении них открыто уголовное дело. Теперь любителям гостиничных вещей светит срок до пяти лет лишения свободы.