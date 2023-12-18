Пятиклассник порезал шею в нижегородской школе из-за подножки

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В нижегородской школе №129 12-летний ученик пятого класса получил травму шеи в результате происшествия, вызванного подножкой от своего одноклассника. Инцидент произошел в среду, 13 декабря, во время перемены, когда дети находились в коридоре. В результате подставки подножки ученика, подросток упал на стеклянную витрину шкафа и получил резаную травму шеи.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Пострадавший ребенок был доставлен в хирургическое отделение детской больницы, и с родителями ученика, совершившего подножку, проведена беседа. Виновник инцидента признал свою вину и не состоит на учете в ПДН, сообщает newsnn.ru.

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