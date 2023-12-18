В Москве 11-классник расстрелял мужчину, который оскорблял его мать

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве 17-летний школьник использовал травматический пистолет, чтобы защитить свою мать от оскорблений. В результате стрельбы 38-летний мужчина получил тяжелые ранения головы и находится в реанимации.

Фото: мвд.рф

Школьник был задержан, рассказав, что взял оружие у своего дяди. Заведено уголовное дело по покушению на убийство, с максимальным наказанием в десять лет колонии.

Дело также возбуждено против дяди парня за небрежное хранение оружия.