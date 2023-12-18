В Москве 17-летний школьник использовал травматический пистолет, чтобы защитить свою мать от оскорблений. В результате стрельбы 38-летний мужчина получил тяжелые ранения головы и находится в реанимации.
Школьник был задержан, рассказав, что взял оружие у своего дяди. Заведено уголовное дело по покушению на убийство, с максимальным наказанием в десять лет колонии.
Дело также возбуждено против дяди парня за небрежное хранение оружия.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.