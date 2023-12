Your browser does not support the audio element.

Амурские тигры продолжают вызывать беспокойство среди жителей Хабаровского края. Они не только нападают на собак, но и начали охотиться на людей. Для защиты населения планируется ловля конфликтных тигров. Росприроднадзор уже выдал разрешение на отлов шести особей.

Фото: openverse by GollyGforce - Living My Worst Nightmare is licensed under CC BY 2.0