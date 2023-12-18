Росприроднадзор выдал разрешения на отлов шести конфликтных тигров в Хабаровском крае

1:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Амурские тигры продолжают вызывать беспокойство среди жителей Хабаровского края. Они не только нападают на собак, но и начали охотиться на людей. Для защиты населения планируется ловля конфликтных тигров. Росприроднадзор уже выдал разрешение на отлов шести особей.

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Хищники атакуют собак в более чем десятке населённых пунктов, но это не означает, что рядом с каждым из них обитают тигры. Фактически количество конфликтных зверей гораздо меньше. Проблема заключается в том, что эти редкие хищники способны быстро перемещаться из одного населённого пункта в другой, легко преодолевая большие расстояния за один день.

Специалисты отмечают, что на территории Хабаровского края выявлено не менее трех конфликтных амурских тигров.

Возникает вопрос: "Если зверей всего три, зачем разрешение на шесть?" Ответ прост — процесс получения разрешения на отлов тигров занимает много времени. Когда возникает ситуация с конфликтным зверем, необходимо быстро реагировать в соответствии с законом, который запрещает лов тигров без разрешения Росприроднадзора. Поэтому охотники из Хабаровского края запросили больше разрешений, чем необходимо, сообщает transsibinfo.com.

Ранее мы сообщали, что в Бикинском районе данного региона тигр напал на двух собак в селе Лермонтовка.