Тигр вновь появился в частном дворе села Лермонтовка Бикинского района в Хабаровском крае, атаковав двух собак. Такое близкое соседство с хищником вызывает тревогу среди местных жителей. Инспекторы госохотнадзора Хабаровского края в настоящее время проводят работы в районе, однако зверь умудряется уклоняться от их внимания и не попадается в ловушки, установленные за несколько дней.

Фото: openverse by GollyGforce - Living My Worst Nightmare is licensed under CC BY 2.0