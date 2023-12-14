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Амурский тигр держит в страхе жителей посёлков в Хабаровском крае

2:08
Происшествия

Тигр вновь появился в частном дворе села Лермонтовка Бикинского района в Хабаровском крае, атаковав двух собак. Такое близкое соседство с хищником вызывает тревогу среди местных жителей. Инспекторы госохотнадзора Хабаровского края в настоящее время проводят работы в районе, однако зверь умудряется уклоняться от их внимания и не попадается в ловушки, установленные за несколько дней.

Амурский тигр держит в страхе жителей посёлков в Хабаровском крае
Фото: openverse by GollyGforce - Living My Worst Nightmare is licensed under CC BY 2.0

Пока специалисты размещают ловушки и вычисляют маршрут хищника, рекомендуется местным жителям сел Лермонтовка и Пушкино держать собак внутри домов и дворовых построек. Предполагается, что тигр, не найдя лёгкой добычи, перестанет бродить по селу и подходить к людям.

"Мы активно информируем жителей сел, где замечен тигр, о ситуации, — отметил глава Бикинского района Александр Демидов. Некоторые граждане ответственно следуют рекомендациям администрации и комитета охотничьего хозяйства, чтобы обеспечить безопасность домашних животных и избежать вторжения тигра на территорию населенных пунктов".

"Мы стараемся завершить все дела до шести вечера, чтобы не выходить на улицу после темноты, и приводим собак в дом, — добавляет жительница села Пушкино Алена Салтыкова. — Я активно общаюсь с соседями в чате села, напоминая не оставлять собак без присмотра в условиях угрозы со стороны хищника. Сейчас каждый в селе осведомлён о необходимости соблюдения этих мер. Люди стараются следовать рекомендациям специалистов, но возникают недовольства, особенно в отношении собак".

"Лично я нашла безопасное место для своих четырех собак, не хочу подвергать их риску. В таких ситуациях животное идет по пути наименьшего сопротивления и выбирает легкую добычу", — делится опытом Елена Емельянова из Лермонтовки.

В случае тщательного следования рекомендациям и предосторожностям, можно предсказать приближение тигра к людям, что гораздо эффективнее и безопаснее, сообщает transsibinfo.com.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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