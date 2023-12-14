Baza: ВСУ пытались атаковать воинские части ВС РФ в Подмосковье

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Беспилотники боевиков Вооружённых сил Украины предприняли попытки атаковать несколько воинских частей в Московской области. Как сообщает Telegram-канал "Baza", вероятной целью дронов могли быть Алабино и Подольск.

Фото: Unsplash

Отмечается, что первый беспилонтик летел в сторону Алабино. Он был сбит в трёх километрах от населённого пункта в районе 3:30 утра. При этом спустя час в том же районе был сбит ещё один дрон.

В то же время, добавляет Telegram-канал, ближе к пяти утра другой беспилотник предпринял попытку атаковать воинскую часть в Подольске. В результате обоих случае никто не пострадал.

"Также ещё одной из вероятных целей беспилотников была Володарская нефтебаза в Раменском районе Подмосковья. Ночью оттуда была объявлена эвакуация сотрудников", — резюмирует "Baza".