Медики в Башкирии реанимировали пациента прямо в санитарном вертолёте

1:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Башкирии медики провели срочную реанимацию в вертолете санитарной авиации, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. 70-летний житель Татышлинского района обратился в больницу из-за слабости. Во время проведения ЭКГ его пульс упал до 40 ударов, и врачи выявили полную предсердно-желудочковую блокаду, что представляло опасность для жизни. Пациент срочно был госпитализирован в реанимацию.

Фото: mkset

Медики районной больницы поставили больного на учёт в службу санитарной авиации и госпитализировали его в Республиканский кардиологический центр после стабилизации. Для проведения реанимации во время транспортировки использовали вертолет санитарной авиации, сообщает mkset.ru.

В воздухе, на борту вертолета, специалисты кардиоцентра, аритмолог Артём Иванов и реаниматолог Александр Соловейчик из РКБ имени Куватова, боролись за жизнь пациента. Учитывая критическое состояние больного и решив, что дальнейшая транспортировка до Уфы невозможна, команда приняла решение о срочной госпитализации в специализированный центр в Нефтекамске.

В ходе полёта возникла неожиданная ситуация — у мужчины остановилось сердце. Несмотря на экстренные обстоятельства, врачам удалось провести реанимацию и интубацию. По прибытии в Нефтекамск ему установили временный пейсмейкер. После стабилизации состояния пациента его вернули в кардиоцентр для установки постоянного электрокардиостимулятора.

В настоящее время сердце жителя Татышлинского района бьётся в правильном ритме, его выписали домой.