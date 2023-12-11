Медики эвакуировали из зоны спецоперации контуженного российского бойца, имеющего кличку Бабка, который десять дней провёл в окружении убитых ВСУшников.
Как сообщает издание "Утренний Юг", раненый Бабка не мог идти, потому что обморозил ноги, и ему приходилось есть один лишь снег. Рассказывают, что раненому российскому бойцу оказал помощь украинский солдат, который также был ранен.
После сражения раненый Бабка нашёл также раненого украинского бойца, который был жив. Контуженные украинец и русский оказали друг другу посильную медицинскую помощь и держались вместе в течение нескольких дней. Однако по прошествии времени украинский боец умер.
Российские военные уже были уверены, что Бабка погиб. Однако он, не имеющий возможности идти на ногах, на руках дополз до российских позиций.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.