Раненый боец ВСУ оказал помощь обмороженному российскому военнослужащему

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Медики эвакуировали из зоны спецоперации контуженного российского бойца, имеющего кличку Бабка, который десять дней провёл в окружении убитых ВСУшников.

Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

Как сообщает издание "Утренний Юг", раненый Бабка не мог идти, потому что обморозил ноги, и ему приходилось есть один лишь снег. Рассказывают, что раненому российскому бойцу оказал помощь украинский солдат, который также был ранен.

После сражения раненый Бабка нашёл также раненого украинского бойца, который был жив. Контуженные украинец и русский оказали друг другу посильную медицинскую помощь и держались вместе в течение нескольких дней. Однако по прошествии времени украинский боец умер.

Российские военные уже были уверены, что Бабка погиб. Однако он, не имеющий возможности идти на ногах, на руках дополз до российских позиций.