Рейс, следовавший из Минеральных Вод в Петербург, произвёл аварийную посадку

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пассажирский борт сообщением Минеральные Воды — Санкт-Петербург был вынужден вернуться на аэродром вылета в Ставрополье. Об этом сообщили в аэропорту корреспонденту РИА Новости.

Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

"Самолет "Минеральные Воды — Санкт-Петербург" совершил аварийную посадку в 19:13 мск на территории аэропорта вылета", — уточнил источник.

Совершивший аварийную посадку борт принадлежит авиакомпании "Россия".

Самолёт был вынужден сесть после того, как сработал датчик давления. Когда борт начал снижаться, ошибка исчезла. На фоне произошедшего командир решил вернуться в аэропорт Минводы.

При приземлении никто не пострадал. Самолёт сейчас осматривают специалисты.