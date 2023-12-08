Пассажирский борт сообщением Минеральные Воды — Санкт-Петербург был вынужден вернуться на аэродром вылета в Ставрополье. Об этом сообщили в аэропорту корреспонденту РИА Новости.
"Самолет "Минеральные Воды — Санкт-Петербург" совершил аварийную посадку в 19:13 мск на территории аэропорта вылета", — уточнил источник.
Совершивший аварийную посадку борт принадлежит авиакомпании "Россия".
Самолёт был вынужден сесть после того, как сработал датчик давления. Когда борт начал снижаться, ошибка исчезла. На фоне произошедшего командир решил вернуться в аэропорт Минводы.
При приземлении никто не пострадал. Самолёт сейчас осматривают специалисты.
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