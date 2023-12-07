В результате скандала вокруг аварийной посадки Airbus A320 в Новосибирской области авиакомпания "Уральские авиалинии" предложила уволиться командиру экипажа Сергею Белову и второму пилоту Эдуарду Семенову. Решение было принято авиакомпанией даже до завершения работы комиссии, расследующей инцидент. Пилоты временно не допущены к полетам, что является нарушением трудового законодательства.
События развернулись 12 сентября, когда Airbus A320 совершил аварийную посадку из-за отказа гидросистемы. Пилотам пришлось выбрать Новосибирск из-за сложных метеоусловий в Омске. Решение вызвало противоречивые мнения: первая комиссия считает его ошибочным, вторая еще работает.
Хотя по отчету комиссии топлива хватило бы на 40 минут, пилоты подали сигнал бедствия. Посадка была успешной, но начались споры о причинах нехватки топлива. Специалисты утверждают, что ошибка летчиков связана с неубранным шасси, что вызвало утечку топлива. Летчики утверждают, что шасси были убраны, но створки остались открытыми, сообщает "Московский Комсомолец".
Первая комиссия считает решение лететь в Новосибирск ошибочным, но ее работу неодобрительно оценила Росавиация. Руководство авиакомпании, игнорируя выводы, предложило уволить командира и второго пилота.
Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" введут в эксплуатацию аварийно севший в поле самолёт.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.