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Посадивших самолёт в поле под Новосибирском пилотов попросили уволиться

1:37
Общество

В результате скандала вокруг аварийной посадки Airbus A320 в Новосибирской области авиакомпания "Уральские авиалинии" предложила уволиться командиру экипажа Сергею Белову и второму пилоту Эдуарду Семенову. Решение было принято авиакомпанией даже до завершения работы комиссии, расследующей инцидент. Пилоты временно не допущены к полетам, что является нарушением трудового законодательства.

Посадивших самолёт в поле под Новосибирском пилотов попросили уволиться
Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

События развернулись 12 сентября, когда Airbus A320 совершил аварийную посадку из-за отказа гидросистемы. Пилотам пришлось выбрать Новосибирск из-за сложных метеоусловий в Омске. Решение вызвало противоречивые мнения: первая комиссия считает его ошибочным, вторая еще работает.

Хотя по отчету комиссии топлива хватило бы на 40 минут, пилоты подали сигнал бедствия. Посадка была успешной, но начались споры о причинах нехватки топлива. Специалисты утверждают, что ошибка летчиков связана с неубранным шасси, что вызвало утечку топлива. Летчики утверждают, что шасси были убраны, но створки остались открытыми, сообщает "Московский Комсомолец".

Первая комиссия считает решение лететь в Новосибирск ошибочным, но ее работу неодобрительно оценила Росавиация. Руководство авиакомпании, игнорируя выводы, предложило уволить командира и второго пилота.

Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" введут в эксплуатацию аварийно севший в поле самолёт.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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