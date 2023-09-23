"Уральские авиалинии" введут в эксплуатацию аварийно севший в поле самолёт

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Самолет компании "Уральские авиалинии", после аварийной посадки на пшеничном поле снова будет введен в эксплуатацию.

Фото: Openverse

Такой неожиданный поворот событий для лайнера, аварийно приземлившегося в чистом поле под Новосибирском, был озвучен в пресс-службе авиакомпании. Ранее считалось, что извлечь самолет в пригодном для дальнейших полетов состоянии с неподготовленной площадки будет практически невозможно, и он будет разобран на запчасти.

Согласно заявлению "Уральских авиалиний", специалисты провели предварительную оценку и установили, что самолет не имеет серьезных повреждений и в будущем сможет выполнять рейсы.

При этом отмечается, что самолет останется на месте аварийной посадки в "законсервированном" состоянии на несколько месяцев.

Напомним, что 12 сентября самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", находившийся на рейсе из Сочи с туристами, приземлился на пшеничном поле в Новосибирской области.

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Самолет сел в поле | Рейс Сочи-Омск Уральских авиалиний приземлился в пшеницу | Аварийная посадка