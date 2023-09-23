Самолет компании "Уральские авиалинии", после аварийной посадки на пшеничном поле снова будет введен в эксплуатацию.
Такой неожиданный поворот событий для лайнера, аварийно приземлившегося в чистом поле под Новосибирском, был озвучен в пресс-службе авиакомпании. Ранее считалось, что извлечь самолет в пригодном для дальнейших полетов состоянии с неподготовленной площадки будет практически невозможно, и он будет разобран на запчасти.
Согласно заявлению "Уральских авиалиний", специалисты провели предварительную оценку и установили, что самолет не имеет серьезных повреждений и в будущем сможет выполнять рейсы.
При этом отмечается, что самолет останется на месте аварийной посадки в "законсервированном" состоянии на несколько месяцев.
Напомним, что 12 сентября самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", находившийся на рейсе из Сочи с туристами, приземлился на пшеничном поле в Новосибирской области.
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