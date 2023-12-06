В Ростове осудили охранника террористического батальона "Айдар"*

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ростове был вынесен приговор Николаю Мартынюку, обвиняемому в участии в террористическом сообществе, как сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

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Суд установил, что 11 августа 2014 года Мартынюк принял предложение одного из лидеров нацбатальона "Айдар"* и присоединился к террористическому сообществу. Ему было поручено использование огнестрельного оружия и обеспечение службы на блок-постах в районе Луганской Народной Республики (ЛНР) до середины марта 2015 года, после чего он перешел к обязанностям охраны постоянной базы батальона.

В результате украинца признали виновным в участии в террористической организации, и ему было назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы. Однако приговор пока не вступил в законную силу, сообщает rostovgazeta.ru.

*"Айдар" — украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в Российской Федерации.