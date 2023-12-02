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Украинец порезал ножом сидения и разбил стекло в электричке в ФРГ

1:10
Происшествия

Вооруженный ножом гражданин Украины, которого попросили предъявить билет, устроил дебош в поезде, прибывшем в аэропорт Дрездена, забаррикадировавшись в туалете. Дебошира задержал спецназ, как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Bild.

Украинец порезал ножом сидения и разбил стекло в электричке в ФРГ
Фото: Openverse by Pavel Medzyun is licensed under CC BY 2.0

"Речь идет о 47-летнем уроженце Украины, который добрался до аэропорта Дрездена на поезде, но не смог предъявить действительный проездной билет. После обращения сотрудника вокзала к полиции ситуация обострилась", — отмечает Bild.

Мужчина проявил агрессию, оттолкнув прибывшего полицейского. Для его задержания правоохранительным органам пришлось применить перцовый баллон. В ответ на это дебошир повредил ножом несколько сидений в поезде и разбил стеклянную панель огнетушителем, а затем укрылся в туалете. Пришлось вызвать спецназ, который взломал дверь и задержал мужчину.

В отношении украинца ведется следствие, и ему предъявляются обвинения в сопротивлении правоохранителям, незаконном проникновении на территорию, угрозах и нанесении ущерба имуществу, как сообщается в публикации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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