Украинец порезал ножом сидения и разбил стекло в электричке в ФРГ

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вооруженный ножом гражданин Украины, которого попросили предъявить билет, устроил дебош в поезде, прибывшем в аэропорт Дрездена, забаррикадировавшись в туалете. Дебошира задержал спецназ, как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Bild.

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"Речь идет о 47-летнем уроженце Украины, который добрался до аэропорта Дрездена на поезде, но не смог предъявить действительный проездной билет. После обращения сотрудника вокзала к полиции ситуация обострилась", — отмечает Bild.

Мужчина проявил агрессию, оттолкнув прибывшего полицейского. Для его задержания правоохранительным органам пришлось применить перцовый баллон. В ответ на это дебошир повредил ножом несколько сидений в поезде и разбил стеклянную панель огнетушителем, а затем укрылся в туалете. Пришлось вызвать спецназ, который взломал дверь и задержал мужчину.

В отношении украинца ведется следствие, и ему предъявляются обвинения в сопротивлении правоохранителям, незаконном проникновении на территорию, угрозах и нанесении ущерба имуществу, как сообщается в публикации.