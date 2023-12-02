Похититель 8-летней девочки под Калугой признался, что реализовал свою навязчивую идею

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Похитивший под Калугой 8-летнюю девочку Аркадий Новиков рассказал, почему так поступил. Слова преступника передаёт Telegram-канал Shot.

Фото: wikimedia.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0

Новиков признался, что похищение было его навязчивой идеей.

Подозреваемый объяснил, что невольными соучастниками похищения стали его жена и сын, которые якобы были уверены, что едут просто по делам.

Новиков добавил, что члены семьи уговаривали его не забирать девочку.

По словам преступника, похитив ребёнка, вся семья вернулась в деревню Касьяново, к себе домой. Причём, как добавил Новиков, девочка даже не была в их доме. Она сидела в машине, после чего вывезли в соседний регион — в Тульскую область, где и высадили прямо на обочине дороги.

Ранее судимый Новиков добавил, что извиняться на камеру не станет.