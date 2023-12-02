Похитивший под Калугой 8-летнюю девочку Аркадий Новиков рассказал, почему так поступил. Слова преступника передаёт Telegram-канал Shot.
Новиков признался, что похищение было его навязчивой идеей.
Подозреваемый объяснил, что невольными соучастниками похищения стали его жена и сын, которые якобы были уверены, что едут просто по делам.
Новиков добавил, что члены семьи уговаривали его не забирать девочку.
По словам преступника, похитив ребёнка, вся семья вернулась в деревню Касьяново, к себе домой. Причём, как добавил Новиков, девочка даже не была в их доме. Она сидела в машине, после чего вывезли в соседний регион — в Тульскую область, где и высадили прямо на обочине дороги.
Ранее судимый Новиков добавил, что извиняться на камеру не станет.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.