СКР РФ: подозреваемые в похищении 8-летней девочки под Калугой имели судимость

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Один из подозреваемых, задержанных в случае похищения 8-летней девочки под Калугой, имел судимость за покушение на убийство. Среди остальных задержанных в этом случае были 37-летняя женщина из деревни Касьяново, её 44-летний бывший муж, их 21-летний сын, а также 40-летний нынешний муж женщины.

Фото: Фото: ГСУ СК России

Все они подозреваются в совершении преступлений, которые предусмотрены частью 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ (похищение несовершеннолетнего с корыстными мотивами) и частью 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения особо крупной суммы имущества).

Один из подозреваемых, задержанных в связи с похищением 8-летней девочки в городе Козельск, сообщил следователям о своём предыдущем преступлении — покушении на убийство с отягчающими обстоятельствами. Он является бывшим мужем одной из женщин, также фигурирующих в уголовном деле. По предварительным данным, как этот мужчина, так и его бывшая жена имели проблемы с законом в прошлом.

Всего было задержано шесть человек, включая детей подозреваемых. Их всех характеризуют как безработных, однако они являются владельцами большого хозяйства, пишет РИА Новости.

Согласно проведённому следствию, похищение 8-летней девочки произошло 29 ноября, и вскоре после широкой огласки ребёнка освобождили.