В одной из новосибирских поликлиник жителю города отказались брать анализы, которые ему выписал врач.
Как уточняет издание Ngs.ru, речь идёт о поликлинике №16, в которую 1 декабря пришёл 33-летний житель города с направлением на анализы от эндокринолога.
Однако в медучреждении анализы у мужчины брать отказались.
"Я сказал, что не выйду, пока не примут мои анализы и не объяснят причину отказа, медсестра позвала врача, который объяснил, что у них закончился договор с лабораторией", — рассказал горожанин.
Представители поликлиники заверили, что такое у них случилось в первый раз, и виноват во всём рост заболеваемости ОРВИ, из-за которых жители города сдают анализы намного чаще. В медучреждении уточнили, что по договору с лабораторией могут принять ограниченное количество анализов. Предполагалось, что это количество будет равно прошлогодним показателям.
Поэтому поликлинике придётся подписать новое соглашение с лабораторией.
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