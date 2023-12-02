Жителю Новосибирска отказали в заборе анализов, которые назначил врач

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одной из новосибирских поликлиник жителю города отказались брать анализы, которые ему выписал врач.

Фото: openverse by governortomwolf is licensed under CC BY 2.0.

Как уточняет издание Ngs.ru, речь идёт о поликлинике №16, в которую 1 декабря пришёл 33-летний житель города с направлением на анализы от эндокринолога.

Однако в медучреждении анализы у мужчины брать отказались.

"Я сказал, что не выйду, пока не примут мои анализы и не объяснят причину отказа, медсестра позвала врача, который объяснил, что у них закончился договор с лабораторией", — рассказал горожанин.

Представители поликлиники заверили, что такое у них случилось в первый раз, и виноват во всём рост заболеваемости ОРВИ, из-за которых жители города сдают анализы намного чаще. В медучреждении уточнили, что по договору с лабораторией могут принять ограниченное количество анализов. Предполагалось, что это количество будет равно прошлогодним показателям.

Поэтому поликлинике придётся подписать новое соглашение с лабораторией.