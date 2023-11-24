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В Новосибирске девочке с диагнозом "ВИЧ" не выдавали еду и бельё в больнице целые сутки

1:06
Происшествия

Девочке из Новосибирска, которой был поставлен диагноз "ВИЧ", в больнице в течение суток не могли выдать бельё и еду. Об этом инциденте рассказала приёмная мать ребёнка.

В Новосибирске девочке с диагнозом "ВИЧ" не выдавали еду и бельё в больнице целые сутки
Фото: openverse.org by tahitianlime is licensed under CC BY 2.0.

Женщина объяснила, что у её дочери заболевание почек, и госпитализирована она была для того, чтобы провести требуемые в таком случае процедуры.

Мать ребёнка добавила, что на момент госпитализации её не было рядом, поэтому они поддерживали связь по телефону.

"И вот я звоню по видеосвязи ей, спрашиваю, застелила ли она кровать, а она говорит, что белье ей так и не выдали. Для меня это был шок: как так, оставить ребенка на кровати с одним покрывалом", — рассказала женщина в разговоре с kp.ru.

На другой день жительница Новосибирска поехала в больницу разбираться с этим вопросом. Так ей ответили, что эта неувязка случилась по причине ошибки санитарки. Мать ребёнка добавила, что целые сутки девочку не кормили, поэтому ей пришлось есть то, что мама дала ей с собой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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