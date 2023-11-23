В Новосибирске неизвестный распылил в поликлинике газовый баллончик

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирске посетители поликлиники столкнулись с инцидентом, когда неизвестный мужчина с газовым баллончиком ворвался в учреждение. Свидетели отметили, что он вел себя неадекватно, а также выкрикивал неонацистские лозунги.

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По информации, поступившей от посетительницы, мужчину заметили охранники после его вторжения, и он, распылив газ из баллончика, удалился с места происшествия.

Местная полиция ведет поиск неизвестного, который стал объектом розыска после произошедшего, сообщает atas.info.

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