В Новосибирске посетители поликлиники столкнулись с инцидентом, когда неизвестный мужчина с газовым баллончиком ворвался в учреждение. Свидетели отметили, что он вел себя неадекватно, а также выкрикивал неонацистские лозунги.
По информации, поступившей от посетительницы, мужчину заметили охранники после его вторжения, и он, распылив газ из баллончика, удалился с места происшествия.
Местная полиция ведет поиск неизвестного, который стал объектом розыска после произошедшего, сообщает atas.info.
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