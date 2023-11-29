За 11 месяцев 2023 года в Хакасии безнадзорный скот стал источником десятка аварий с пострадавшими. С января по ноябрь того же года в ДТП пострадало 17 человек и было повреждено 11 автотранспортных средств.
Предприятие "Хакасавтодор" отметило, что введение дорожного знака "перегон скота" не привело к улучшению ситуации. Водители всё равно теряют бдительность и не успевают своевременно реагировать. Чаще всего лошади выходят на дорогу в темное время суток без погонщика, и даже экстренное торможение не спасает от столкновений. Отсутствие фонарей и светоотражающих элементов на животных затрудняет их видимость, сообщает newkhakasiya.online.
В результате аварий животные получают серьезные травмы, чаще всего погибают. В связи с этим владельцам скота рекомендуется обеспечить видимость своих животных в ночное время, используя светоотражающие хомуты.
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