В Хакасии лошади без опознавательных признаков стали причиной десятка аварий

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

За 11 месяцев 2023 года в Хакасии безнадзорный скот стал источником десятка аварий с пострадавшими. С января по ноябрь того же года в ДТП пострадало 17 человек и было повреждено 11 автотранспортных средств.

Фото: Openverse by cone_dmn is licensed under CC BY-SA 2.0

Предприятие "Хакасавтодор" отметило, что введение дорожного знака "перегон скота" не привело к улучшению ситуации. Водители всё равно теряют бдительность и не успевают своевременно реагировать. Чаще всего лошади выходят на дорогу в темное время суток без погонщика, и даже экстренное торможение не спасает от столкновений. Отсутствие фонарей и светоотражающих элементов на животных затрудняет их видимость, сообщает newkhakasiya.online.

В результате аварий животные получают серьезные травмы, чаще всего погибают. В связи с этим владельцам скота рекомендуется обеспечить видимость своих животных в ночное время, используя светоотражающие хомуты.

Ранее сообщалось, что УФСБ обнаружило контрафактную продукцию в одной из больниц Хакасии.

Коров - на штрафплощадки. В Хакасии растет число аварий по вине бродячего скота