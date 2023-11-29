УФСБ обнаружило контрафактную продукцию в одной из больниц Хакасии

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Хакасии в республиканскую инфекционную больницу поступила партия контрафактной продукции в виде средств индивидуальной защиты, не соответствующих стандартам безопасности и не обеспечивающих эффективную защиту от инфекции.

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Обнаружение данной контрафактной партии произошло в ходе проверки УФСБ совместно с республиканской прокуратурой, проведенной в рамках контроля целевого использования бюджетных средств, выделенных для борьбы с пандемией COVID-19 по федеральной программе.

Общая стоимость контрафактной продукции превысила 22 миллиона рублей. Компания "РеалСервис" осуществляла поставки фальсифицированных изделий в инфекционную больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело согласно части 1 статьи 238.1 Уголовного кодекса России, сообщает newkhakasiya.online.

Также стало известно, что тот же поставщик поставил аналогичные некачественные медицинские изделия в Пермь на сумму 116 миллионов рублей. В связи с этим одного из учредителей компании "РеалСервис" был арестован.

Специальный репортаж "Фальсификат в медицине. Борьба с контрафактом"