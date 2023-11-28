В Татарстане прогулка второклассника по льду озера едва не закончилась трагедией. Об этом рассказал глава Альметьевского муниципального округа Тимур Нагуманов в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл 27 ноября на Городском озере в Альметьевске. Мальчик гулял по льду и провалился в воду. Ребенка спас сотрудник коммунальных служб Руслан Сабаев, который оказался поблизости. Чиновник отметил героический поступок мужчины, а также обратился к жителям округа и напомнил, что лед до наступления устойчивых морозов непрочен, и передвигаться по нему опасно.
По словам Нагуманова, с мальчиком всё в порядке, он не пострадал.
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