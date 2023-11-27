В результате шторма под Судаком погиб один человек

1:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Советник главы Крыма Олег Крючков в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) сообщил о том, что по предварительной информации в результате шторма вчера вечером погиб один человек. Это произошло в селе Морское под Судаком.

Фото: TG-канал "Лесозаводск. Новости. Всё обо всём"

В связи с ураганным ветром с порывами до 40 м/с на полуострове объявлено штормовое предупреждение. Власти организовали оперативные штабы, а понедельник объявлен выходным.

Шторм обрушился на побережье 26 ноября. Особенно сложная обстановка в Крыму. По данным МЧС, один человек числится пропавшим без вести, четверо получили травмы различного характера. Трое пострадавших оказались в больнице в Севастополе. В Евпатории травмы зафиксированы у семи горожан, двоим потребовалась госпитализация.

Жители региона столкнулись с отключениями электроэнергии, проблемами водоснабжения и отопления. Приостановлено движение общественного транспорта. В ряде населенных пунктов произошло подтопление жилых строений и дорог (маршрут Судак — Морское закрыт из-за затопления, также отмечается ограничение движения на участке дороги Саки — Евпатория, с организацией объезда).

Сложные погодные условия затронули и Краснодарский край. В Анапе введен режим повышенной готовности. Здесь шторм выбросил на мель судно, на борту которого находился 21 человек.

Из-за сложившихся метеоусловий "Каспийский трубопроводный консорциум" приостановил погрузку нефти на морском терминале в районе Новороссийска.