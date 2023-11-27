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Возле пляжей Анапы шторм выбросил на мель сухогруз Blue Shark

1:02
Происшествия

Продолжается подсчет ущерба и последствий урагана, который в ночь на 27 ноября обрушился на побережье Крыма. Помимо всего прочего, сообщается, что сильнейший шторм выбросил на мель возле Анапы сухогруз Blue Shark, шедший по Черному морю под флагом Белиза.

Возле пляжей Анапы шторм выбросил на мель сухогруз Blue Shark
Фото: ru.freepik.com

О том, что судно село на мель в районе курортного поселка Витязево под Анапой утром 27 ноября сообщил официальный Telegram-канал Росморречфлота.

"Как сообщил капитан судна, на борту — 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта", — говорится в публикации ведомства.

Сейчас специалисты разрабатывают план аварийно-спасательной операции по вызволению сухогруза, оказавшегося на мели в результате сильнейшего ветра, который достигал 30 метров в секунду.

Отмечается, что зарубежное судно находилось в морском порту Тамань, где в трюмы загружался ячмень, который Blue Shark должен был поставить заказчикам в Египет.

Шторм, град и смерчи ударили по Краснодарскому краю.
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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