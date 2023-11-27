Продолжается подсчет ущерба и последствий урагана, который в ночь на 27 ноября обрушился на побережье Крыма. Помимо всего прочего, сообщается, что сильнейший шторм выбросил на мель возле Анапы сухогруз Blue Shark, шедший по Черному морю под флагом Белиза.
О том, что судно село на мель в районе курортного поселка Витязево под Анапой утром 27 ноября сообщил официальный Telegram-канал Росморречфлота.
"Как сообщил капитан судна, на борту — 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта", — говорится в публикации ведомства.
Сейчас специалисты разрабатывают план аварийно-спасательной операции по вызволению сухогруза, оказавшегося на мели в результате сильнейшего ветра, который достигал 30 метров в секунду.
Отмечается, что зарубежное судно находилось в морском порту Тамань, где в трюмы загружался ячмень, который Blue Shark должен был поставить заказчикам в Египет.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.