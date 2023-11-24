В Хакасии аферисты выманили у педагога больше полумиллиона рублей

1:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мошенники аферисты обманули молодого педагога из Хакасии, похитив 550 тысяч рублей. По информации МВД Хакасии, неизвестные звонили девушке, выдавали себя за сотрудников Банка России и представителей правоохранительных органов. Они утверждали, что кто-то получил несанкционированный доступ к её банковским счетам и пытается взять кредит от её имени.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Под предлогом "неотложности" аферисты настояли на том, чтобы абаканка оформила зеркальный кредит как можно быстрее. Девушка следовала их указаниям, осуществляя все действия, предписанные незнакомцами. В результате, через личный кабинет приложения банка она получила заём, который моментально перевела на кредитную карту с лимитом в 164 тысячи рублей. Затем, чтобы "зафиксировать" свои финансы, она совершила перевод по указанному мошенниками номеру карты. В итоге с банковского счёта потерпевшей было списано почти 550 тысяч рублей.

В показаниях в полиции девушка отметила, что "банкиры" и "полицейские" поддерживали связь с ней через мессенджеры, но даже это не вызвало у неё подозрений. По данному факту в МВД по Хакасии было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ).