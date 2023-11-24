Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
42-летняя Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз
ИИ рассказал Путину сказку
Мать с ребёнком чудом спаслись от кирпича, упавшего с фасада многоэтажки в Тюмени
Розового фламинго впервые за 33 года обнаружили в Пермском крае
Lada Vesta вошла в топ-5 самых надежных машин с пробегом по цене 750 тыс. рублей
Глава МИД Литвы заявил о втягивании Украины в мирные переговоры с РФ: это победа Путина
Минцифры централизует системы видеонаблюдения всех городов России
35-летняя Оксана Самойлова решилась выйти в свет одна
105 сотрудников Wildberries доставили в военкомат после задержания на складе в Электростали

В Хакасии аферисты выманили у педагога больше полумиллиона рублей

1:25
Происшествия

Мошенники аферисты обманули молодого педагога из Хакасии, похитив 550 тысяч рублей. По информации МВД Хакасии, неизвестные звонили девушке, выдавали себя за сотрудников Банка России и представителей правоохранительных органов. Они утверждали, что кто-то получил несанкционированный доступ к её банковским счетам и пытается взять кредит от её имени.

В Хакасии аферисты выманили у педагога больше полумиллиона рублей
Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Под предлогом "неотложности" аферисты настояли на том, чтобы абаканка оформила зеркальный кредит как можно быстрее. Девушка следовала их указаниям, осуществляя все действия, предписанные незнакомцами. В результате, через личный кабинет приложения банка она получила заём, который моментально перевела на кредитную карту с лимитом в 164 тысячи рублей. Затем, чтобы "зафиксировать" свои финансы, она совершила перевод по указанному мошенниками номеру карты. В итоге с банковского счёта потерпевшей было списано почти 550 тысяч рублей.

В показаниях в полиции девушка отметила, что "банкиры" и "полицейские" поддерживали связь с ней через мессенджеры, но даже это не вызвало у неё подозрений. По данному факту в МВД по Хакасии было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин и что он говорил о СВО

Певец Сергей Пенкин стал редким гостем на телевидении и светских тусовках.

Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин: избегает светских мероприятий
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО — перевёрнутый треугольник
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО
Ещё одно государство НАТО переходит к России, заявили в Германии
Россиянка уложила одного из дерущихся мальчиков на лопатки
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
ГИБДД разрешила штрафовать водителей за забытый дома паспорт
В Китае рассказали о намёке России на решение возможной проблемы с Датскими проливами
Клинцевич объяснил, почему Россия пока не использует "Калибры" в зоне СВО
Клинцевич объяснил, почему Россия пока не использует "Калибры" в зоне СВО
Последние материалы
В Хакасии аферисты выманили у педагога больше полумиллиона рублей
В НИУ ВШЭ спрогнозировали инфляцию в 8-12% в этом году
Живущую в Канаде россиянку приговорили к 8 годам лишения свободы за фейки об армии
Уролог Богатырёв: долгий приём обезболивающих может стать причиной болезней почек
Моравецкий выразил опасения, что ЕС будет указывать Польше, воевать ли с РФ
Руководитель интернет-компании Герман Клименко усомнился в прогнозе Гейтса о трёхдневной рабочей неделе
Акушер-гинеколог раассказала о последствиях дефицита гормонов: ожирение и потеря костной массы
Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе приложения 24 ноября
Никол Пашинян обвинил РФ в затягивании поставок вооружений
В штате Нью-Джерси приостановили исполнение закона о санкциях за связи с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников