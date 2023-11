Your browser does not support the audio element.

Мошенники аферисты обманули молодого педагога из Хакасии, похитив 550 тысяч рублей. По информации МВД Хакасии, неизвестные звонили девушке, выдавали себя за сотрудников Банка России и представителей правоохранительных органов. Они утверждали, что кто-то получил несанкционированный доступ к её банковским счетам и пытается взять кредит от её имени.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.