Мошенники аферисты обманули молодого педагога из Хакасии, похитив 550 тысяч рублей. По информации МВД Хакасии, неизвестные звонили девушке, выдавали себя за сотрудников Банка России и представителей правоохранительных органов. Они утверждали, что кто-то получил несанкционированный доступ к её банковским счетам и пытается взять кредит от её имени.
Под предлогом "неотложности" аферисты настояли на том, чтобы абаканка оформила зеркальный кредит как можно быстрее. Девушка следовала их указаниям, осуществляя все действия, предписанные незнакомцами. В результате, через личный кабинет приложения банка она получила заём, который моментально перевела на кредитную карту с лимитом в 164 тысячи рублей. Затем, чтобы "зафиксировать" свои финансы, она совершила перевод по указанному мошенниками номеру карты. В итоге с банковского счёта потерпевшей было списано почти 550 тысяч рублей.
В показаниях в полиции девушка отметила, что "банкиры" и "полицейские" поддерживали связь с ней через мессенджеры, но даже это не вызвало у неё подозрений. По данному факту в МВД по Хакасии было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ).
Певец Сергей Пенкин стал редким гостем на телевидении и светских тусовках.