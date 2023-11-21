Самолёт Екатеринбург — Тараз застрял в Казахстане: пассажиры находятся на авиалайнере больше 10 часов

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Внезапно самолёт, следовавший из Екатеринбурга в Тараз, совершил посадку в Шымкенте. Пассажиры уже находятся внутри лайнера более десяти часов. Представители авиакомпании объясняют, что это произошло из-за плохих погодных условий.

Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Один из пассажиров, который также оказался на борту рейса DV452 авиакомпании Scat airlines, рассказал E1. RU, что самолёт прибыл в Шымкент примерно в 2:30 ночи по местному времени, и с тех пор все пассажиры находятся внутри воздушного судна.

"Учитывая, что мы сели в самолёт в 22:00, мы находимся тут уже почти 12 часов. Все устали, в салоне тишина, дети спят. Последние пять часов представители авиакомпании говорят нам, что полетим "скоро", — рассказал читатель E1. RU.

Пассажирам общеют привезти еду.

Он отметил, что многие должны были сделать пересадку в Таразе и отправиться в отпуск на Фукуоку.

"Теперь все, похоже, опаздывают как минимум на день в отпуск!" — пожаловался пассажир.

Корреспондент E1. RU обратился с запросом в пресс-службу авиакомпании Scat airlines, просив прокомментировать ситуацию.