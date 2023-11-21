Внезапно самолёт, следовавший из Екатеринбурга в Тараз, совершил посадку в Шымкенте. Пассажиры уже находятся внутри лайнера более десяти часов. Представители авиакомпании объясняют, что это произошло из-за плохих погодных условий.
Один из пассажиров, который также оказался на борту рейса DV452 авиакомпании Scat airlines, рассказал E1. RU, что самолёт прибыл в Шымкент примерно в 2:30 ночи по местному времени, и с тех пор все пассажиры находятся внутри воздушного судна.
"Учитывая, что мы сели в самолёт в 22:00, мы находимся тут уже почти 12 часов. Все устали, в салоне тишина, дети спят. Последние пять часов представители авиакомпании говорят нам, что полетим "скоро", — рассказал читатель E1. RU.
Пассажирам общеют привезти еду.
Он отметил, что многие должны были сделать пересадку в Таразе и отправиться в отпуск на Фукуоку.
"Теперь все, похоже, опаздывают как минимум на день в отпуск!" — пожаловался пассажир.
Корреспондент E1. RU обратился с запросом в пресс-службу авиакомпании Scat airlines, просив прокомментировать ситуацию.
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