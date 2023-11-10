Из России в Египет вылетел самолёт с 25 тоннами гумпомощи для жителей Газы

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Из России вылетел самолёт с 25 тоннами гумпомощи для жителей Газы. Борт Ил-76 прибудет в аэропорт Египта, сообщили в МЧС РФ.

Фото: ru.freepik.com

Самолёт ведомства вылетел из аэропорта Казани.

"Гуманитарный груз будет доставлен на территорию Арабской Республики Египет и передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят её населению сектора Газа", — говорится в сообщении МЧС.

Российская сторона передала населению Газы предметы первой необходимости: одежду, продукты питания, средства личной гигиены, тёплые одеяла.

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