Из России вылетел самолёт с 25 тоннами гумпомощи для жителей Газы. Борт Ил-76 прибудет в аэропорт Египта, сообщили в МЧС РФ.
Самолёт ведомства вылетел из аэропорта Казани.
"Гуманитарный груз будет доставлен на территорию Арабской Республики Египет и передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят её населению сектора Газа", — говорится в сообщении МЧС.
Российская сторона передала населению Газы предметы первой необходимости: одежду, продукты питания, средства личной гигиены, тёплые одеяла.
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