Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с иранским коллегой Эбрахимом Раиси подчеркнул готовность Турции содействовать решению кризиса в Газе, взяв на себя ответственность гаранта
Эрдоган провел встречу с Раиси в Ташкенте, куда он отправился для участия в заседании 16-го саммита Организации экономического сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались вопросы гуманитарного кризиса, возникшего в результате атак Израиля на сектор Газа, и необходимые шаги для его урегулирования, а также турецко-иранские отношения и региональная повестка дня.
Президент Турции заявил, что прекращение атак Израиля послужит установления мира в регионе.
Эрдоган подчеркнул готовность Турции содействовать решению вопроса, взяв на себя ответственность гаранта, и заявил, что исламский мир должен занять общую позицию и усилить давление на Израильскую сторону.
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