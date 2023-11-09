Эрдоган: Турция готова стать гарантом урегулирования в Газе

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с иранским коллегой Эбрахимом Раиси подчеркнул готовность Турции содействовать решению кризиса в Газе, взяв на себя ответственность гаранта

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эрдоган провел встречу с Раиси в Ташкенте, куда он отправился для участия в заседании 16-го саммита Организации экономического сотрудничества.

В ходе встречи обсуждались вопросы гуманитарного кризиса, возникшего в результате атак Израиля на сектор Газа, и необходимые шаги для его урегулирования, а также турецко-иранские отношения и региональная повестка дня.

Президент Турции заявил, что прекращение атак Израиля послужит установления мира в регионе.

Эрдоган подчеркнул готовность Турции содействовать решению вопроса, взяв на себя ответственность гаранта, и заявил, что исламский мир должен занять общую позицию и усилить давление на Израильскую сторону.