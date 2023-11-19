Иностранные наёмники ВСУ устроили драку с поножовщиной в Киеве

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Дарницком районе Киева в частном доме при употреблении алкоголя между британцем Лионом Мшери, американцем Рони Редету, канадцем Томасом Морисом и румыном Арпадом Вересом произошла драка.

Фото: архив

Мшери в ходе потасовки схватил нож и ударил им американцев, а кулаком сломал челюсть румыну.

Всех пострадавших госпитализировали в одну больницу столицы Украины.

По информации, они просили не помещать с ними гражданина Великобритании.

"Все, кроме румына. Потому что со сломанной челюстью особо не поговоришь ", — отмечает портал wpristav.su.