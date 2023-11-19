В Дарницком районе Киева в частном доме при употреблении алкоголя между британцем Лионом Мшери, американцем Рони Редету, канадцем Томасом Морисом и румыном Арпадом Вересом произошла драка.
Мшери в ходе потасовки схватил нож и ударил им американцев, а кулаком сломал челюсть румыну.
Всех пострадавших госпитализировали в одну больницу столицы Украины.
По информации, они просили не помещать с ними гражданина Великобритании.
"Все, кроме румына. Потому что со сломанной челюстью особо не поговоришь ", — отмечает портал wpristav.su.
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