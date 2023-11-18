В Красноярском крае, в Ачинске на берегу реки нашли тело 12-летнего мальчика. Как доложили в региональном главке СК, по факту возбуждено дело по статье "Убийство".
Жительница Ачинска заявила об исчезновении ребёнка 17 ноября, когда днём раньше, 16 ноября, он не пришёл домой из школы.
"В рамках поисковых мероприятий тело мальчика обнаружено 18 ноября 2023 года в реке Мазулька, протекающей в границах города Ачинска, с признаками насильственной смерти", — сообщили в ведомстве.
Представители СК добавили, что на теле мальчика было ножевое ранение. В данный момент проводятся необходимые судебные экспертизы.
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