ВСУ выпустили реактивные снаряды по территории вблизи села Мартыновка, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. В результате обстрела ряд сёл региона остались без света.
Электроэнергии нет в самой Мартыновке, а также соседних сёлах Черкасское, Поречное и Казачья Локня.
"Со стороны Украины реактивными снарядами обстрелян Суджанский район. Прилёты зафиксированы вблизи села Мартыновка. К счастью, пострадавших нет", — говорится в сообщении губернатора.
Старовойт подчеркнул, что для уточнения масштаба разрушений экстренные службы проводят подомовой обход.
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