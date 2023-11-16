Губернатор Старовойт: в нескольких сёлах Курской области нет света после обстрела со стороны ВСУ

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

ВСУ выпустили реактивные снаряды по территории вблизи села Мартыновка, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. В результате обстрела ряд сёл региона остались без света.

Фото: openverse by fsse8info is licensed under CC BY 2.0

Электроэнергии нет в самой Мартыновке, а также соседних сёлах Черкасское, Поречное и Казачья Локня.

"Со стороны Украины реактивными снарядами обстрелян Суджанский район. Прилёты зафиксированы вблизи села Мартыновка. К счастью, пострадавших нет", — говорится в сообщении губернатора.

Старовойт подчеркнул, что для уточнения масштаба разрушений экстренные службы проводят подомовой обход.

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