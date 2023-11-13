Украинский дрон сбросил боеприпас в Курской области, в Суджанском районе. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
Глава Курской области отметил, что в результате ЧП имеется один пострадавший.
"Сегодня в селе Горналь Суджанского района с украинского беспилотника был сброшен боеприпас. Ранение получил находившийся рядом с местом происшествия мужчина", — написал Старовойт в своём Telegram-канале.
Губернатор добавил, что раненого оперативно госпитализировали, а медики районной больницы быстро удалили у него из раны осколки.
Старовойт добавил, что ранение оказалось нетяжёлым, и пострадавшего отпустили домой после оказания ему медицинской помощи.
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