В Курской области украинский беспилотник выполнил сброс боеприпаса, есть пострадавший

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Украинский дрон сбросил боеприпас в Курской области, в Суджанском районе. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

Глава Курской области отметил, что в результате ЧП имеется один пострадавший.

"Сегодня в селе Горналь Суджанского района с украинского беспилотника был сброшен боеприпас. Ранение получил находившийся рядом с местом происшествия мужчина", — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что раненого оперативно госпитализировали, а медики районной больницы быстро удалили у него из раны осколки.

Старовойт добавил, что ранение оказалось нетяжёлым, и пострадавшего отпустили домой после оказания ему медицинской помощи.

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