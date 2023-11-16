Восемь детей пострадали в аварии со школьным автобусом в Приморье

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Школьный автобус с 14 детьми в салоне перевернулся на дороге в Надеждинском районе Приморья. В аварии пострадали восемь человек.

Фото: mos.ru

Согласно информации, авария произошла на 4-м километре трассы Хабаровск — Владивосток — Тавричанка. Автобус вёз детей из села Вольно-Надеждинское.

Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Транспорт перевернулся.

В результате аварии пострадали восемь школьников, их доставили в больницу. СК возбудил уголовное дело.

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