В Адыгее утопивший машину с людьми водитель признал свою вину

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Майкопе по вине пьяного водителя утонула 34-летняя женщина, ранения получила 16-летняя девушка, а 10-летнего мальчика унесло течением.

Фото: Фото: ГСУ СК России

По информации регионального СУ СК, трагедия произошла в понедельник. Пьяный житель Адыгеи на Chevrolet Niva не справился с рулевым управлением, после чего иномарка упала с обрыва в реку.

Виновник аварии был пойман правоохранителями. Против него за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц, заведено уголовное дело.

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