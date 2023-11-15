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В Удмуртии двое детей случайно подожгли дом

0:59
Происшествия

В Удмуртии два ребенка забрались на чердак чужого дома и поджгли там ветошь. В результате возник пожар. Мальчики успели сбежать.

В Удмуртии двое детей случайно подожгли дом
Фото: "МЧС России" by Staropramen1969 is marked with Public Domain Mark 1.0.

В Удмуртии первоклассник и дошкольник забрались на чердак чужого дома и устроили там пожар, сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС. В телеграм-канале ведомства опубликована аудиозапись разговора с детьми.

"Мы спички не брали с собой, там целый коробок спичек был. На чердаке штаны висели. Мой друг взял и поджог их, не знаю, зачем он это сделал. Потом крыша загорелась, шифер как начал греметь. Потушить мы не смогли и быстро убежали оттуда", — рассказал один из виновников пожара сотрудникам МЧС.

К счастью, при пожаре дети не пострадали. В ведомстве напоминают жителям республики, что на месте этих мальчиков в любой момент могут оказаться и другие дети.

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ЗЛОЙ ОГОНЬ - поучительная сказка для детей про пожар. Спички детям не игрушка!
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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