В Удмуртии двое детей случайно подожгли дом

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Удмуртии два ребенка забрались на чердак чужого дома и поджгли там ветошь. В результате возник пожар. Мальчики успели сбежать.

Фото: "МЧС России" by Staropramen1969 is marked with Public Domain Mark 1.0.

В Удмуртии первоклассник и дошкольник забрались на чердак чужого дома и устроили там пожар, сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС. В телеграм-канале ведомства опубликована аудиозапись разговора с детьми.

"Мы спички не брали с собой, там целый коробок спичек был. На чердаке штаны висели. Мой друг взял и поджог их, не знаю, зачем он это сделал. Потом крыша загорелась, шифер как начал греметь. Потушить мы не смогли и быстро убежали оттуда", — рассказал один из виновников пожара сотрудникам МЧС.

К счастью, при пожаре дети не пострадали. В ведомстве напоминают жителям республики, что на месте этих мальчиков в любой момент могут оказаться и другие дети.

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