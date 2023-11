Your browser does not support the audio element.

17 жителей Нижнего Новгорода стали жертвами новой схемы мошенничества, связанной с сим-картами. Мошенники разработали уловку, звоня людям и выдавая себя за сотрудников мобильных операторов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.