17 жителей Нижнего Новгорода стали жертвами новой схемы мошенничества, связанной с сим-картами. Мошенники разработали уловку, звоня людям и выдавая себя за сотрудников мобильных операторов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Аферисты утверждают, что пользователи должны перезаключить договор для продления срока действия сим-карты, предоставив данные своего личного кабинета на госуслугах. После получения доступа злоумышленники блокируют аккаунт и даже захватывают его управление, сообщает newsnn.ru.
Только за последние сутки поступило 17 заявлений от жителей семи округов региона. Одна из пострадавших, 46-летняя учительница из Павлова, потеряла 530 тысяч рублей. В настоящее время ведется расследование уголовных дел по всем фактам мошенничества.
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