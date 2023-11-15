В Нижнем Новгороде мошенники придумали новую схему обмана людей

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

17 жителей Нижнего Новгорода стали жертвами новой схемы мошенничества, связанной с сим-картами. Мошенники разработали уловку, звоня людям и выдавая себя за сотрудников мобильных операторов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Аферисты утверждают, что пользователи должны перезаключить договор для продления срока действия сим-карты, предоставив данные своего личного кабинета на госуслугах. После получения доступа злоумышленники блокируют аккаунт и даже захватывают его управление, сообщает newsnn.ru.

Только за последние сутки поступило 17 заявлений от жителей семи округов региона. Одна из пострадавших, 46-летняя учительница из Павлова, потеряла 530 тысяч рублей. В настоящее время ведется расследование уголовных дел по всем фактам мошенничества.

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