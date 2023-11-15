Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удалили чата и протестовали против бессрочной мобилизации: интриги в Красноярске
Зеленский: танки Abrams США не сыграли роль, потому что Киев получил их слишком мало
Москвича придавило кабиной лифта в многоэтажке
Психолог Костеренко объяснил, почему агрессивному фанату МакSим нужны врачи
Украинский пленный решил остаться в РФ и отказался от обмена
Си Цзиньпин высказался о соперничестве Китая и США
Телеведущая Елена Летучая рассказала о получении визы США
Москвича задержали после необычного свидания в метро
В Самаре "скорая" забрала голую женщину после её попытки попасть в школу

В Нижнем Новгороде мошенники придумали новую схему обмана людей

0:56
Происшествия

17 жителей Нижнего Новгорода стали жертвами новой схемы мошенничества, связанной с сим-картами. Мошенники разработали уловку, звоня людям и выдавая себя за сотрудников мобильных операторов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В Нижнем Новгороде мошенники придумали новую схему обмана людей
Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Аферисты утверждают, что пользователи должны перезаключить договор для продления срока действия сим-карты, предоставив данные своего личного кабинета на госуслугах. После получения доступа злоумышленники блокируют аккаунт и даже захватывают его управление, сообщает newsnn.ru.

Только за последние сутки поступило 17 заявлений от жителей семи округов региона. Одна из пострадавших, 46-летняя учительница из Павлова, потеряла 530 тысяч рублей. В настоящее время ведется расследование уголовных дел по всем фактам мошенничества.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

На реальном сайте Госуслуг очень хитроумная новая ловушка мошенников
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало

Певица Лолита обратилась к продюсеру Александру Цекало с просьбой.

Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
Профессора МГИМО уволили за то, что он пригласил Урганта на встречу со студентами: "Он что, чумной?"
Визит Ивана Урганта к студентам МГИМО закончился увольнением профессора
Сергей Савин: "Пугачёва выбрала Галкина* только из-за популярности"
Силовики на свадьбе помогли "иностранным специалистам" получить повестки
Кибермошенничество: как власть предлагает бороться с ним в интернете Алексей Гончаров Критическая точка для оказания военной помощи Украине пройдена Любовь Степушова За сербским фактором в Черногории Западу чудится тень России Михаил Плисюк
На замок Аллы Пугачевой нашёлся покупатель: предлагает скинуть цену в семь раз
Какова дальнейшая стратегия России на Украине
Запад отказался от помощи Украине. Грядёт повторение афганского позора
Запад отказался от помощи Украине. Грядёт повторение афганского позора
Последние материалы
В Нижнем Новгороде мошенники придумали новую схему обмана людей
Зеленский: танки Abrams США не сыграли роль, потому что Киев получил их слишком мало
Москвича придавило кабиной лифта в многоэтажке
Психолог Костеренко объяснил, почему агрессивному фанату МакSим нужны врачи
Украинский пленный решил остаться в РФ и отказался от обмена
Си Цзиньпин высказался о соперничестве Китая и США
Телеведущая Елена Летучая рассказала о получении визы США
Москвича задержали после необычного свидания в метро
В Самаре "скорая" забрала голую женщину после её попытки попасть в школу
Эксперты назвали самые выгодные для перепродажи кроссоверы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников